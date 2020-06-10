Горнорудные компании ДФО не стали корректировать стратегические планы из-за пандемии

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Большинство горнорудных компаний на Дальнем Востоке сохранило стратегические планы, скорректировав из-за пандемии лишь отдельные действия. Об этом сообщил ТАСС в среду глава Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) Леонид Петухов.

"Безусловно, текущая ситуация оказывает серьезное давление на бизнес, в том числе и на крупный. Горнорудный сектор имеет определенные запасы прочности, и горизонт планирования в нем гораздо больше одного года, поэтому большинство компаний в отрасли сохранили стратегические планы развития, уточнив при этом текущие действия", - сказал он.

В частности, активная работа продолжается на Эльгинском месторождении в Якутии, площадке по строительству Озерного горно-обогатительного комбината (ГОК) в Бурятии, ряде других проектов и производств. "Уверен, что текущая ситуация, как это было и прежде, укрепит данные компании и сделает их сильнее, что позволит им достойно пройти текущий кризис и продолжить активное развитие", - считает глава АПИ.

При этом он отметил, что пандемия значительно отразилась на проектах в лесной отрасли. Сейчас иностранные инвесторы не могут въехать в страну для того, чтобы провести осмотр, необходимый для принятия решения по финансированию проекта. Однако, по словам Петухова, время пандемии используется для того, чтобы расширить работу с российскими инвесторами, уделить больше внимания поддержке существующих проектов.

Он добавил, что многие сферы, в том числе медицина, смогли эффективно перестроиться на работу в дистанционном формате. Так, в апреле, когда в стране уже были введены ограничения из-за коронавируса, правительство Приморского края и компания, которая занимается созданием и содержанием домов для пожилых людей, подписали соглашение о строительстве пансионата во Владивостоке на условиях государственно-частного партнерства. "На сегодняшний день согласована концепция проекта, ведется активная работа совместно с региональными органами власти по детальной проработке условий реализации проекта", - пояснил глава АПИ.