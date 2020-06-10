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Пользователи по всему миру сообщают о сбое в работе Google

Жалобы на неполадки поступают из США, Японии, Бразилии, России и других стран

ТАСС, 10 июня. Проблемы в работе сервисов американской компании Google наблюдаются в ряде стран в среду. Об этом сообщается на странице портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

В частности, проблемы коснулись поисковой системы Google и видеохостинга YouTube.

56% жалоб на сбои на основном сайте Google касаются работы поискового сервиса, еще 43% - входа в учетную запись. У большинства сообщивших о сбоях на YouTube (71%) не проигрываются видеоролики, еще 23% испытывают проблемы при загрузке веб-сайта, а 4% не могут зайти на свою страницу видеохостинга.

Жалобы на неполадки поступают от пользователей из США, Японии, Бразилии и других стран. В России с проблемами столкнулись в основном жители Москвы.

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