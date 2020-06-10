Российские банки в мае получили рекордно низкую прибыль

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Российские банки на фоне пандемии коронавируса в мае получили рекордно низкую прибыль - на уровне 500 млн рублей. Об этом в Госдуме заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"По итогам пяти месяцев банки показали чистую прибыль 561 млрд рублей. Конечно, большая часть была получена в первые три месяца, когда влияние эпидемии еще было ограничено, но затем мы стали фиксировать падение прибыли. В мае она была рекордно низкой - 0,5 млрд рублей", - сказала Набиуллина.

Согласно данным за апрель 2020 года, чистая прибыль банков РФ снизилась по сравнению с мартом более чем в шесть раз, до 32 млрд рублей. Сокращение в значительной степени обусловлено отрицательной переоценкой по операциям с иностранной валютой по отдельным банкам на фоне укрепления курса рубля в апреле, отмечал ранее ЦБ РФ. По итогам 2019 года прибыль российского банковского сектора увеличилась по сравнению с предыдущим годом в полтора раза и составила 2 трлн рублей.