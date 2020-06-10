Ростуризм предлагает субсидировать туроператоров за доступные туры по РФ

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Ростуризм предлагает поддержать субсидиями туроператоров, организующих доступные туры по России, сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова, выступая на выездной сессии Восточного экономического форума "Гастрономический туризм как драйвер развития Дальнего Востока".

"У нас впервые будет предусмотрена такая субсидия для туроператоров, которая позволит нам формировать доступные пакетные предложения для наших граждан. Мы работаем сейчас над формулированием этих правил", - сказала Догузова.