ЦБ просит депутатов поддержать инициативы по переходу ипотеки в цифровой вид

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Банк России будет просить депутатов Госдумы поддержать инициативы по переводу ипотеки в полностью цифровой вид, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

"Мы сейчас вплотную подошли к переводу ипотеки в полностью цифровой вид. Эпидемия тоже ускорила здесь нашу работу, и мы будем просить депутатов поддержать нас в том, что касается введения необходимых изменений в регулирование", - отметила Набиуллина.

Ранее Центробанк временно смягчил требования для банков по идентификации клиентов для проведения сделок по ипотеке удаленно. По словам главы Набиуллиной, это делается для того, чтобы не тормозить осуществление сделок. Кроме того, Банк России разрешил банкам до 1 июля открывать счета новым клиентам дистанционно. При этом данная мера распространяется на счета, открытые с целью проведения социально значимых платежей.