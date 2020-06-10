Эксперты зафиксировали падение расходов россиян на четверть из-за карантинных мер

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Действующие ограничения, связанные с пандемией коронавируса, существенно ограничили потребительские расходы россиян, однако основное падение спроса связано с изменением потребительского поведения. Об этом говорится в исследовании лаборатории "СберДанные" (инициатива Сбербанка по обработке и анализу больших данных).

"В среднем по стране лишь четверть падения расходов домохозяйств можно связать с запретами, действующими для конкретных отраслей. Львиная доля сокращения была связана с изменением потребительского поведения, а также краткосрочными проблемами в логистических цепочках. Это обусловило возможность постепенного восстановления экономики за прошедшие два месяца", - говорится в исследовании.

Падение потребительских расходов было крайне неравномерным по регионам. Самое значимое снижение трат на товары и услуги зафиксировано в Москве (-40% год к году в апреле) и Санкт-Петербурге (-35,4% г/г в апреле).

Аналитики отмечают, что в наибольшей степени пострадали те субъекты, в которых сектор услуг играет значимую роль. При этом потери Москвы и Санкт-Петербурга были непропорционально больше, что в значительной степени связано как раз с жесткостью ограничений, действующих на территории этих городов.

Так, по мнение экспертов, даже если бы все ограничения были сняты сегодня, то совокупный объем трат на товары и услуги остался бы на 8% ниже, чем год назад. Если предположить, что темпы адаптации остались бы прежними, то экономике все равно потребовалось бы еще два месяца для возвращения к уровню 2019 года.

Согласно данным исследования, средний еженедельный темп восстановления потребления по России в целом составил 0,9 п. п., совокупный эффект к 31 мая составил 7,4 п. п. Темп восстановления оказался примерно одинаковым во всех федеральных округах.