Источник: Расстригин покинет должность замминистра экономического развития

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Замминистра экономического развития Михаил Расстригин в ближайшее время оставит свою должность в связи с переходом на другую работу, сообщил ТАСС источник в Минэкономразвития.

"Михаил Расстригин в ближайшее время оставит должность заместителя министра экономического развития России в связи с переходом на другую работу", - сказал собеседник агентства.

По словам источника, перераспределения его функционала не планируется.

Расстригин курирует в министерстве департамент конкуренции, энергоэффективности и экологии, департамент государственного регулирования тарифов и инфраструктурных реформ, а также департамент развития секторов экономики.

Должность замглавы Минэкономразвития Расстригин занимает с декабря 2017 года, ранее был помощником министра. С 2008 года по 2017 года работал в компании "ВТБ Капитал".