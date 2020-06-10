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Источник: Расстригин покинет должность замминистра экономического развития

По словам собеседника ТАСС, перераспределения его функционала не планируется

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Замминистра экономического развития Михаил Расстригин в ближайшее время оставит свою должность в связи с переходом на другую работу, сообщил ТАСС источник в Минэкономразвития.

"Михаил Расстригин в ближайшее время оставит должность заместителя министра экономического развития России в связи с переходом на другую работу", - сказал собеседник агентства.

По словам источника, перераспределения его функционала не планируется.

Расстригин курирует в министерстве департамент конкуренции, энергоэффективности и экологии, департамент государственного регулирования тарифов и инфраструктурных реформ, а также департамент развития секторов экономики.

Должность замглавы Минэкономразвития Расстригин занимает с декабря 2017 года, ранее был помощником министра. С 2008 года по 2017 года работал в компании "ВТБ Капитал".

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