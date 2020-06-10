В торговые центры Москвы вернулись около 60% посетителей

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Порядка 60% от постоянного числа покупателей вновь посещают торговые центры в Москве. Об этом сообщил в среду в ходе дистанционного заседания Мосгордумы заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, комментируя ситуацию с возобновлением работы ТЦ, закрытых из-за пандемии коронавируса.

"У нас заработали предприятия непродовольственной торговли, но еще не все посетители торговых центров, непродовольственных магазинов в них пришли. По предварительной оценке, за прошлую неделю мы видим, что количество посетителей торговых центров еще не достигло докризисного периода, на сегодняшний момент оно составляет <...> 50-60% от тех показателей, которые были раньше", - сказал Ефимов.

Он добавил, что к концу текущего месяца будут открыты предприятия практически всех отраслей экономики. Власти Москвы надеются, что в течение июля большинство пострадавших отраслей экономики смогут восстановиться по показателям выручки и оборота предприятий. "Та сфера, которая до сих пор остается у нас закрытой, - это общественное питание, на сегодняшний момент имеет выручку 70% от той, которая была до всех ограничительных мероприятий. Предприятия настолько перестроились на дистанционную доставку", - отметил Ефимов.

В Москве с 5 марта ввели режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом, а позднее и ряд ограничений, однако с середины мая власти стали смягчать их, поскольку эпидситуация улучшилась. Постепенно были открыты промпредприятия и стройки, многие МФЦ, объекты сфер услуг и торговли. С 9 июня в Москве отменены самоизоляция, график прогулок и пропуска для поездок в транспорте. Открыты также ветеринарные клиники, сняты ограничения по работе каршеринга и посещению кладбищ, в обычном режиме работают киностудии и научные институты.

С 16 июня будут сняты ограничения на плановую помощь в стоматологиях, откроются библиотеки, музеи и зоопарки, можно будет ходить на спортивные мероприятия. С 23 июня планируется открыть фитнес-клубы и снять ограничения с детских садов и учреждений соцзащиты. Ношение в общественных местах масок и перчаток остается обязательным.