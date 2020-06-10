ОЭСР допустила падение мирового ВВП на 7,6% в 2020 году при второй волне коронавируса

ПАРИЖ, 10 июня. /ТАСС/. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) представила два сценария развития мировой экономики на фоне ситуации с коронавирусом. Об этом говорится в докладе организации, опубликованном в среду.

При негативном сценарии, предполагающем вторую волну пандемии, снижение мирового ВВП в 2020 году составит 7,6%. Что касается 2021 года, то ОЭСР пересмотрела свой мартовский прогноз роста мировой экономики в сторону уменьшения на 0,5 процентных пункта (п. п.) до 2,8%.

При менее пессимистичном сценарии - в случае отсутствия второй волны коронавируса - мировой ВВП снизится в этом году на 6%, а в 2021 году рост мировой экономики составит 5,2%. Примечательно, что в марте при этом сценарии организация прогнозировала более низкие темпы роста мировой экономики в 2021 году - лишь 3,3%.

Согласно докладу, "мировой ВВП, по оценкам ОЭСР, снизился примерно на 3% в первом квартале 2020 года, хотя меры, связанные с распространением вируса, были введены во многих странах только в марте". "Активность резко снизилось в Китае с уровнем производства на 10% ниже, чем было отмечено в четвертом квартале 2019 года. Другие страны Азии также испытали сокращение производства", - указывается в исследовании ОЭСР.

"Мировая торговля также в настоящее время резко сокращается с падением объема товаров и услуг более чем на 3% в первые три месяца 2020 года. Особенно сильно отразился кризис на воздушных перевозках", - отмечают эксперты ОЭСР. По их информации, международные пассажирские перевозки в апреле снизились на 98% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Международные грузовые перевозки, по информации ОЭСР, снизились в апреле примерно на 30% по сравнению с прошлым годом. "Объем международных экспортных заказов упал в апреле до рекордно низкого уровня и остается крайне слабым в мае. Особенно значительное снижение оказалось в странах Европы, а также в Индии и Индонезии", - отмечают в организации.

"Глобальная активность рухнула, и восстановление будет медленным и прерывистым", - предупреждают в ОЭСР. По словам представителей организации, "учитывая неопределенность, необходима гибкая политика стран, чтобы справиться с возможным возобновлением эпидемии". Как указывают авторы доклада, для быстрого контроля над пандемией и ускорения глобального развития необходимо более тесное международное сотрудничество. "Обмен знаниями, медицинскими и финансовыми ресурсами, снижение вредных для экономики запретов на торговлю имеют важное значение для ответов на вызовы, поставленные пандемией", - отмечается в докладе.

Падение ВВП России

ОЭСР прогнозирует падение ВВП России в этом году на 8% в случае отсутствия второй волны эпидемии коронавируса.

Организация рассматривает два сценария развития ситуации с мировой экономикой в 2020 и 2021 годах. При первом сценарии - в случае, если второй вспышки удастся избежать, - ВВП может снизиться по итогам 2020 года на 8%, а в 2021 году рост ВВП составит 6%.

При сценарии, допускающем возникновение второй волны коронавируса, снижение ВВП России может составить 10%, отмечают в ОЭСР. Рост ВВП в 2021 году может составить 4,9%.

При этом 2 марта организация прогнозировала, что рост экономики России в 2020 году замедлится до 1,2% на фоне падения мирового роста ВВП.

Согласно представленным ОЭСР в среду данным, при негативном сценарии снижение мирового ВВП в 2020 году составит 7,6%. Что касается 2021 года, то ОЭСР пересмотрела свой мартовский прогноз роста мировой экономики в сторону уменьшения на 0,5 процентных пункта (п. п.), до 2,8%. При менее пессимистичном сценарии - в случае отсутствия второй волны коронавируса - мировой ВВП снизится в этом году на 6%, а в 2021 году рост мировой экономики составит 5,2%.

По словам главного экономиста ОЭСР Лоранс Бун, "распространение коронавируса потрясло жизни людей во всем мире, поставило под угрозу здоровье и нарушило экономическую деятельность". "Экономическая активность в некоторых странах ОЭСР рухнула во время режима самоизоляции на 20-30%, что стало необычайным потрясением", - сказала она. По прогнозам ОЭСР, на разработку вакцины от коронавируса может уйти от 12 до 18 месяцев.