"ВКонтакте" инвестирует 1 млрд руб. в сервис "Клипы"

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Социальная сеть "ВКонтакте" инвестирует 1 млрд рублей в недавно запущенный сервис "Клипы", в котором съемкой можно управлять при помощи жестов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"ВКонтакте" инвестирует 1 млрд рублей в "Клипы" - новый сервис с короткими вертикальными видео и AR-спецэффектами в суперприложении VK. Бюджет пойдет на производство уникального контента в сотрудничестве с партнерами, продвижение всего раздела и самих создателей видео, а также на программу монетизации для авторов", - отметили в компании.

В частности, соцсеть заключит эксклюзивные контракты с заметными производителями видеоконтента: авторами, киностудиями, продакшенами и ТВ-каналами. Переговоры уже идут.

"ВКонтакте" также работает над механиками платформы и программой монетизации для авторов клипов, они смогут зарабатывать на своем творчестве.

"Кроме того, часть бюджета предназначается для маркетинговых задач. "ВКонтакте" планирует активно продвигать раздел, чтобы пользователи не упустили возможность попробовать себя в создании видеоконтента, а также знали, где они всегда могут найти увлекательные видео и приятно провести время. При этом платформа поможет начинающим и опытным авторам разобраться с инструментами нового сервиса и поиском первой аудитории, а также обработает их отзывы и при необходимости расширит возможности раздела", - добавили в компании.

Новый сервис "Клипы" - это лента с короткими вертикальными видео на самые разные темы. Среди ключевых особенностей сервиса - AR-спецэффекты и управление съемкой с помощью жестов. Кроме этого, в сервис встроена новая рекомендательная платформа. В первый день после запуска, когда раздел был доступен лишь 40% аудитории приложения VK, "Клипы" заинтересовали 8 млн пользователей и собрали свыше 110 млн просмотров.