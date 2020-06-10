Минфин предлагает отнести алмазодобычу к пострадавшим от коронавируса отраслям

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Минфин России предложил включить алмазодобычу в список отраслей, наиболее пострадавших от новой коронавирусной инфекции. Соответствующее предложение направлено в Минэкономразвития РФ, сообщили ТАСС в пресс-службе Минфина.

"В связи с критическим снижением спроса на алмазное сырье Минфин России направил письмо в Минэкономики России для включения алмазодобычи в список наиболее пострадавших отраслей", - сказали в министерстве.

В крупнейшей российской алмазодобывающей компании "Алроса", на долю которой приходится более 25% мировой алмазодобычи, напомнили, что алмазно-бриллиантовая отрасль существенно пострадала в результате пандемии и распространения коронавируса и введенных для борьбы с ним ограничений. Так, торговля алмазами, производство бриллиантов и работа отраслевых бирж на несколько месяцев были фактически заморожены из-за карантинных мер, а продажи украшений с бриллиантами на ключевых рынках ощутимо снизились.

"Мы ожидаем, что спрос на алмазное сырье начнет восстанавливаться в июле - августе, а об уверенном восстановлении мы сможем говорить в четвертом квартале. Однако полное восстановление рынка, в том числе баланса спроса и предложения, потребует времени. Учитывая высокие социальные обязательства "Алросы", в том числе определяющую роль ее отчислений для Республики Саха (Якутия), возможность доступа к инструментам поддержки в случае необходимости будет дополнительной гарантией стабильности компании", - отметили в пресс-службе "Алросы".

Ранее в качестве меры господдержки "Алросы" обсуждался выкуп алмазов в Гохран. Глава Якутии, первый заместитель председателя наблюдательного совета "Алросы" Айсен Николаев сообщал, что в настоящее время вопрос возможного выкупа алмазов в Гохран обсуждается в параметрах, названных им в 2019 году - то есть закупках на сумму от $0,5 млрд до $1 млрд. Вопрос находился в проработке, решение по нему должен принять Минфин.

При этом топ-менеджемент "Алросы" отмечал, что компания пока обладает значительной ликвидностью и в данный момент не ведет с Гохраном переговоры по этому вопросу. Тем не менее в компании не исключили, в случае возникновения второй волны коронавирусной инфекции и связанных с ней ограничениями "Алроса" может обратиться в Гохран.