РФПИ и "Р-Фарм" инвестируют 4 млрд руб. в выпуск лекарств от COVID-19

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний "Р-Фарм" создадут совместное предприятие с объемом инвестиций более 4 млрд руб. для разработки и производства биотехнологических лекарственных средств и вакцин для борьбы с коронавирусом, сообщается в пресс-релизе фонда.

В рамках СП в Ярославле планируется построить биотехнологическое производство активных фармацевтических субстанций и готовых лекарственных форм с возможностью экспорта продукции на рынок Ближнего Востока и других стран.

Предприятие будет работать по целому ряду направлений, в том числе масштабировать производство препарата "Артлегиа" (олокизумаб), применяемого в терапии цитокинового шторма (чрезмерного ответа иммунной системы) у больных со среднетяжелой формой коронавирусной инфекции. А также планируется разработка и производство других перспективных биотехнологических лекарственных средств и вакцин для борьбы с коронавирусом и производство вакцины против коронавирусной инфекции, которую разрабатывает институт Гамалеи.

Совместный выпуск вакцины

РФПИ, АФК "Система" и Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи договорились о сотрудничестве для организации производственной площадки на базе завода Alium в Зеленограде для промышленного выпуска первой в России вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, сообщается в пресс-релизе фонда.

Начало первых клинических испытаний вакцины ожидается в середине июня 2020 года, а к осени планируется запустить массовое производство.

На прошлой неделе глава РФПИ сообщил президенту Владимиру Путину о создании совместного с "Нацимбио" предприятия по производству антител к вирусу на основе плазмы крови, а также о совместном с "Р-Фарм" выпуске препарата, который подавляет излишний ответ иммунной системы на вирус.

Дмитриев также заявлял, что вакцина, производство которой инвестируют Alium, АФК "Система" и "Р-Фарм", показывает очень хорошие результаты и позволит России стать одним из мировых лидеров в этой области.