Ростовские пассажирские транспортные компании получат субсидии на зарплаты сотрудникам

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июня. /ТАСС/. Предприятия, которые занимаются регулярными пассажирскими перевозками в Ростовской области, смогут получить субсидию на возмещение части затрат на зарплаты сотрудникам. Об этом в среду сообщил губернатор региона Василий Голубев.

"Пандемия, конечно, пагубно отразилась на многих отраслях экономики. Общественный транспорт не стал исключением. Мною принято решение поддержать донские предприятия, ведущие регулярные пассажирские перевозки. Документы эти я уже подписал, и транспортные компании смогут получить субсидию на возмещение части затрат по выплате зарплат работникам за апрель и май текущего года", - сказал он в ходе отчета о результатах деятельности правительства области.

По последним данным, в Ростовской области выявлено 6 734 случая заражения коронавирусом, 2 550 человек выздоровели, 54 человека умерли. Ранее Голубев заявлял о том, что в области остается довольно высоким ежедневный темп прироста заболеваемости. В ряде городов и районов отмечаются групповые случаи заражения новым коронавирусом, что осложняет обстановку. С 31 марта на территории Ростовской области введен режим самоизоляции.

Ранее власти для поддержки бизнеса приняли ряд дополнительных решений. Для 12 наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей уже предусмотрены льготы по уплате региональных налогов. Так, для собственников торговых центров и помещений в них, сдающих имущество в аренду, а также владельцев гостиниц и предприятий, которые производят тепличную овощную продукцию, ставка налога на имущество организаций снижена с 2,2% до 1,1%. Пересмотрены ставки налога по упрощенной системе налогообложения для наиболее пострадавших отраслей. Для предприятий, отчисляющих налоги на выручку, ставка снижена с 6% до 1%. Предприятия, которые платят налоги на доходы, теперь будут отчислять в бюджет 5% вместо 10%, которые были ранее. До 7,5% снижены ставки по единому налогу на вмененный доход и размер налога для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения.