"Трансмашхолдинг" приобрел венгерскую машиностроительную компанию Dunakeszi

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Российский производитель железнодорожного и городского рельсового транспорта "Трансмашхолдинг" завершил сделку по приобретению венгерской компании Dunakeszi. Об этом говорится в сообщении ТМХ.

"Вступила в силу сделка по приобретению "Трансмашхолдингом" венгерского машиностроительного предприятия Dunakeszi J rm jav t (DJJ), - говорится в сообщении. - Включаемое в состав холдинга венгерское предприятие примет участие в реализации контракта на поставку 1 тыс. 300 пассажирских вагонов для нужд Египетских национальных железных дорог (ЕНЖД) общей стоимостью более 1€ млрд", - говорится в пресс-релизе.

Первые вагоны, выпущенные на входящем в состав ТМХ Тверском вагоностроительном заводе (ТВЗ), уже отправлены в Египет. Первая партия вагонов, выпущенных в Венгрии, будет направлена заказчику в IV квартале 2020 года.

Выпускаемые в Венгрии вагоны будут собираться из российских вагонокомплектов с использованием венгерских компонентов. Стороной, ответственной за передачу технологий и организацию производства на новой площадке ТМХ в Венгрии, выступает ТВЗ.

О компаниях

Dunakeszi Jarmujavito Kft - бывшее ремонтное депо "Венгерских железных дорог", сейчас специализируется на производстве железнодорожных транспортных средств, пассажирских и грузовых вагонов и автопоездов.

АО "Трансмашхолдинг" - крупнейший в России производитель железнодорожной техники. В состав компании входят 17 российских заводов, выпускающих пассажирские и грузовые электровозы и тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, вагоны для пригородных поездов и метро, а также дизельные двигатели для локомотивов и генераторов и другое железнодорожное оборудование.