Маски в России подешевели до 13 рублей

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Средняя цена масок в РФ снизилась более чем в четыре раза - до 13 рублей с 55 рублей, и они продолжат дешеветь, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в ходе правительственного часа в Госдуме.

"В целом с начала марта мы увеличили выпуск всех видов масок в пять раз - почти до 9 млн [штук] в сутки. А к концу следующего месяца достигнем уровня 12 млн масок в сутки. При этом сбили среднюю розничную цену с 55 [рублей] в марте до 13 рублей за штуку на вчерашний день, по данным ФНС. И она [цена] продолжит снижаться.", - сказал Мантуров.

По его словам, производство одноразовых и многоразовых защитных костюмов выросло в 25 раз, антисептиков - в девять раз.