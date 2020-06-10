Фермеры в Забайкалье получили 177,2 млн рублей господдержки

ЧИТА, 10 июня. /ТАСС/. Министерство сельского хозяйства Забайкальского края выплатило аграриям региона 177,2 млн рублей на поддержку производства в 2020 году, сообщил в среду журналистам глава краевого Минсельхоза Денис Бочкарев.

"Всего перечислили 177,2 млн, из них большая часть средств пошла на мясное животноводство, поддержку овцеводства, табунного, северного коневодства", - сказал Бочкарев на прошедшем в Чите брифинге.

Как уточнили в министерстве, поддержку получили более 500 производителей, 70% из них - животноводы. Фермеры смогут потратить субсидии на покупку кормов, семян и топлива, ветеринарных препаратов и средств защиты растений, оплату тепло- и электроэнергии.

Животноводство традиционно является основной отраслью в сельском хозяйстве Забайкалья. Скот в регионе разводят прежде всего для получения шерсти, хотя в последние годы началось также развитие мясного и молочного производств. На Забайкалье приходится 50% баранины и 70% овечьей шерсти, производимых на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе.

Президент России Владимир Путин в мае поручил подготовить дополнительные меры поддержки фермеров. В частности, правительство России должно рассмотреть вопрос о льготных тарифах на электричество для малых фермерских хозяйств, а Минпромторг и Минсельхоз подготовить меры по расширению сбыта их продукции.