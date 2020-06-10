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Доля гражданской продукции в ОПК достигла 24%

Глава Минпромторга Денис Мантуров добавил, что российская промышленность готова поставлять технику, оборудование и материалы по девяти нацпроектам совокупно на 3,2 трлн рублей

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Доля гражданской продукции в оборонно-промышленном комплексе (ОПК) РФ по итогам 2019 г. составила 24%. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, выступая на "правительственном часе" в Госдуме.

"В прошлом году доля гражданской продукции, выпускаемой оборонными предприятиями, достигла 24% - это намного выше планового показателя, который обозначил президент", - сказал он.

Мантуров добавил, что российская промышленность готова поставлять технику, оборудование и материалы по девяти нацпроектам совокупно на 3,2 трлн рублей, что составляет половину от всех закупок в части промышленности. По его словам, существенную часть этих поставок должен обеспечить оборонно-промышленный комплекс.

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