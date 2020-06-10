Путин соберет совещание по ситуации в IT-отрасли

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в среду проведет совещание по ситуации в телекоммуникационной отрасли, а также проведет встречу с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко и международный телефонный разговор, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Запланировано большое совещание по вопросам развития информационно-коммуникационных технологий, это будет видеоконференция", - сказал представитель Кремля. По его данным, состав участников будет "достаточно представительным: практически все руководство правительства во главе с [премьер-министром Михаилом] Мишустиным, руководством администрации [президента] во главе с [Антоном] Вайно, представители отрасли". Песков перечислил более 10 компаний, представители которых также приглашены к участию в совещании.

"Серьезный будет разговор об одной из важнейших отраслей нашей экономики. Сейчас от синергии этой отрасли зависит развитие других отраслей, потому что без информационно-коммуникационных технологий ни одна из отраслей народного хозяйства не может функционировать", - считает представитель Кремля. По его словам, "в связи с текущим моментом [у отрасли] есть определенные проблемы, но и открываются новые возможности; они будут обсуждаться".

Песков уточнил, что "во второй половине дня Путин продолжит работать с регионами, сегодня пообщается с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко". Он добавил, что в рабочем графике главы государства на среду также значатся другие непубличные встречи и международный телефонный разговор.