"Норникель" возглавил рейтинг компаний с самыми высокими выплатами управленцам

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. ГМК "Норильский никель" занял первое место среди 25 самых щедрых к своим топ-менеджерам компаний России, выделив на выплаты 6,281 млрд руб. в 2019 году. Об этом свидетельствует рейтинг журнала Forbes.

На втором и третьем местах рейтинга оказались "Новатэк" и банк ВТБ, в 2019 году потратившие на выплаты своим управленцам по 4,407 млрд и 4.4 млрд руб. соответственно. При этом в "ВТБ" сложилась сложная ситуация из-за пандемии коронавируса и снижения темпов экономики, при которой банк отказался от выплаты топ-менеджерам до решения набсовета, хотя сами начисленные бонусы за год увеличились на 20%.

В топ-5 также вошли АФК "Система" и Сбербанк, с вознаграждениями в размере 4,384 млрд и 4,363 млрд руб. соответственно.

В десятку компаний вошли крупнейшая золотодобывающая компания России "Полюс" (3,901 млрд руб.), на 7 месте "Роснефть" (3,791 млрд руб.), крупнейший производитель стальных труб "ТМК" (2,348 млрд руб.) занимает 8 место рейтинга, "Транснефть" с показателем 2,314 млрд руб. стоит на 9 месте, замыкает десятку крупнейшая мостостроительная компания РФ "Мостотрест" (2,205 млрд руб.).

В рейтинг вошли 25 компаний из сотни самых крупных по капитализации на Московской бирже. Совокупно на вознаграждение топ-менеджменту ими было выделено 63 млрд руб. При расчетах специалисты "Форбс" учитывали "только краткосрочные виды вознаграждения и там, где это было возможно, исключали страховые и пенсионные взносы", уточняется в публикации.