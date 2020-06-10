Круизным компаниям планируется выделить 4,7 млрд рублей субсидий

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Минтранс РФ включил субсидии морским и речным круизным компаниям в объеме 4,7 млрд рублей в список мер поддержки транспортного комплекса на фоне пандемии, следует из материалов министерства.

"Субсидирование расходов круизных речных и морских компаний в размере 4,7 млрд рублей в целях сохранения основной деятельности данных организаций и численности их работников в условиях действия ограничительных мер по предотвращению распространения на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции", - говорится в одном из разделов документа.

Ранее о необходимости такой помощи на поддержание фонда оплаты труда и содержание имущественного комплекса говорил владелец корпорации AEON Роман Троценко на совещании у президента РФ Владимира Путина по развитию транспорта в стране.