Средняя сумма кредитов наличными в России в мае упала на 14%

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Средний размер нецелевых потребительских кредитов наличными в РФ в мае снизился на 14% по сравнению с апрелем - до 282 тыс. рублей, говорится в сообщении Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

В мае прошлого года средняя сумма кредитов наличными составляла 285 тыс. рублей.

По предварительным данным ОКБ, в мае число выданных кредитов выросло по сравнению с апрелем (770 тыс. кредитов против 665 тыс.), а объем кредитования при этом практически не изменился (217 млрд руб. 218 млрд руб.).

При этом по сравнению с маем и апрелем прошлого года количество и объем выданных кредитов наличными резко снизились. Так, число кредитов в апреле и мае упало на 54% и 43%, а объем кредитов - на 50% и 43% соответственно.

"Резкое снижение среднего размера кредитов наличными может быть обусловлено двумя факторами. Во-первых, большое влияние оказало сокращение доли кредитов на сумму свыше 1 млн рублей, в том числе особо крупных, которые заемщики до снижения деловой активности могли в действительности брать на развитие бизнеса под видом потребительских кредитов. Во-вторых, банки скорректировали свои кредитные политики - они учитывают то обстоятельство, что реальные доходы населения существенно снизились и заемщики уже не могут нести столь же высокую кредитную нагрузку", - поясняет гендиректор ОКБ Артур Александрович.