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Песков заявил, что олигархов в России не существует

Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что олигархами принято называть предпринимателей, имеющих политические устремления и желание использовать свои деньги для влияния на политику
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. В России нет олигархов - предпринимателей, использующих свои деньги для влияния на политику, уверен пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом он в среду ответил на просьбу прокомментировать слова президента Белоруссии Александра Лукашенко, который ранее упомянул "деньги российских олигархов" в контексте финансирования оппозиционеров в республике.

"Нам неизвестно о каких-то российских олигархах, об их существовании", - сказал представитель Кремля. Он напомнил, что олигархами принято называть предпринимателей, имеющих политические устремления и желание использовать свои деньги для влияния на политику.

"Мне неизвестно о существовании олигархов в нашей стране, это первое. И также неизвестно о том, что они чем-то занимались бы в Белоруссии, это второе", - подчеркнул Песков.

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Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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