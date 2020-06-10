Мантуров: оперативные запасы продовольствия в России превышают потребности четырех недель

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Оперативные запасы продовольствия в России превышают потребности четырех недель. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, выступая в Государственной думе в ходе "правительственного часа".

"Сейчас наши оперативные запасы превышают четыре недели, и мы регулярно мониторим ситуацию во всех регионах по 67 ключевым товарным позициям", - сказал он.

По его мнению, проделанная за последние три месяца работа показала, что торговая система отлажена и устойчива. "Но нам нужно продолжать развивать принципы многоформатной торговли, о чем шла речь на совещании у президента по сельскому хозяйству в части создания дополнительных каналов продаж для наших сельхозпроизводителей. В первую очередь за счет развития нестационарной мобильной торговли и рынков", - считает министр.

Он также добавил, что России удалось удовлетворить практически все запросы покупателей, не допустив ни скачкообразного роста цен, ни дефицита, в отличие от других стран.