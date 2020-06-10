Минкомсвязь раскритиковала законопроект о цифровых финансовых активах

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Минкомсвязь РФ раскритиковала законопроект о цифровых финансовых активах, которым могут не только запретить оборот криптовалют в России, но и серьезно затормозить развитие отечественных блокчейн-технологий. Об этом говорится в письме замглавы Минкомсвязи Максима Паршина к председателю комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову (копия имеется в распоряжении ТАСС).

По мнению Минкомсвязи, принятие пакета законопроектов, которые регулируют оборот и выпуск цифровых активов в России и предусматривают административную и уголовную ответственность за нарушения в их использовании, приведет к множеству негативных последствий для отрасли. В частности, под запрет могут попасть не только криптовалюты, но и программы лояльности, краудфандинг и благотворительные программы, а установление запрета на криптовалюту "задним числом" ударит по инвесторам, которые уже вложили деньги в цифровые валюты.

Вне закона также окажется майнинг ("добыча" криптовалюты), которую, по словам Паршина, следует же рассматривать как общественно-полезную коммерческую деятельность, направленную как на извлечение прибыли, так и на поддержание работоспособности блокчейна. "Создание условий для легального занятия майнингом на территории РФ будет способствовать усилению позиций России в международной экономике", - говорится в письме.

Также Минкомсвязь не считает нужным вводить жесткую ответственность за организацию незаконного оборота цифровые финансовые активы (ЦФА) и нарушение других правил использования криптовалюты, поскольку такая деятельность не несет в себе общественной опасности. Если же криптовалюта будет использоваться злоумышленниками для совершения противоправной деятельности, то квалифицировать эти преступления можно и на основе уже существующих норм, считают в министерстве.

В целом пакет законопроектов о ЦФА в случае принятия ставит под вопрос участие России на международном рынке криптовалют, приведет к криминализации сферы экономики в связи с попытками обходить необоснованные ограничения, а также негативно отразится на развитии технологий блокчейна и кадровой обстановке в стране, считают в Минкомсвязи. В связи с этим в ведомстве считают необходимым существенно переработать предложения Госдумы с учетом высказанных замечаний.

C позицией Минкомсвязи солидарны и в Минэкономразвития. Как сообщал "Коммерсантъ", ведомство считает, что предлагаемое регулирование направлено на полный запрет выпуска и обращения в России существующих видов криптовалют, криминализацию деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, связанной с криптовалютами, а также может привести к потерям для экономики страны в случае вытеснения всех операций с цифровой валютой за пределы России.