Господдержка авиапромышленности составит дополнительно 15 млрд рублей на два года

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Дополнительная господдержка для авиапромышленности, направленная на поддержание поставок самолета SSJ 100 и вертолетов для санавиации, составляет 15 млрд рублей на два года. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в ходе "правительственного часа" в Госдуме.

"Чтобы купировать риски для авиастроения принят дополнительный пакет стимулирующих мер совокупно на 15 млрд рублей на два года. За счет них мы сможем поставить 59 самолетов SSJ 100 и 66 вертолетов для санитарной авиации. При этом сохраним мощности и компетенции для дальнейшей работы по всей линейке новых самолетов", - сказал он.

Ранее Мантуров сообщал, что под закупку части этой техники компаниям будут предоставлены госгарантии.

Ранее сообщалось, что авиакомпания Red Wings, подконтрольная Ростеху через ОАК, до 2024 г. возьмет в лизинг 60 самолетов SSJ 100. С 2008 года произведено около 200 самолетов SSJ 100, сейчас эксплуатируются около 150 самолетов.