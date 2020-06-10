ВТБ выдал льготные кредиты 21 санаторию Кавказских Минеральных Вод

СТАВРОПОЛЬ, 10 июня. /ТАСС/. Банк ВТБ выдал льготные кредиты на 488 млн рублей 21 санаторию Кавказских Минеральных Вод (КМВ, Ставропольский край), об этом сообщили журналистам в среду в департаменте по работе со СМИ банка.

"ВТБ выдал кредиты под 2% санаториям Кавказских Минеральных Вод. <...> ВТБ и 21 санаторно-курортное учреждение КМВ заключили кредитные соглашения на 488 млн рублей в рамках новой госпрограммы поддержки занятости", - сообщили в банке.

Льготные средства предоставлены профсоюзным санаториям КМВ, в числе которых и такие крупные и популярные здравницы региона, как санаторий "Родник" (г. Кисловодск), Центр восстановительной медицины - санаторий "Лесная поляна" (г. Пятигорск), базовый санаторий "Виктория" (г. Ессентуки). Общая численность сотрудников данных учреждений составляет более 5 тыс. человек.

Как отмечается, заемщикам, воспользовавшимся новой льготной программой, при сохранении не менее 80% штата работников государством будет погашено от 50 до 100% задолженности по кредиту перед банком. При расчете суммы займа учитывается количество сотрудников, МРОТ, районный коэффициент в субъекте, где зарегистрирован заемщик, ставка по взносам с заработной платы и срока кредита. Финансирование по новой программе возможно на срок до 30 июня 2021 года.

"На Ставрополье находится много широко известных санаториев и курортных организаций. В результате пандемии коронавируса многие предприятия этой сферы оказались в непростой ситуации. Новая льготная программа правительства - это своевременный инструмент, который поможет компаниям отрасли более комфортно выйти на прежние финансовые показатели, а также сохранить профессиональные коллективы", - приводят в банке слова управляющего ВТБ в СКФО Александра Дыренко.