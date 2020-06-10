Аналитики ожидают экспорта зерна из РФ в следующем сельхозгоду в размере около 45 млн т

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Экспорт зерна из России в 2020-2021 сельхозгоду (1 июля 2020 года - 30 июня 2021 года) может составить около 45 млн т, в том числе пшеницы - 34,5-36 млн т. Такую точку зрения ТАСС высказали опрошенные эксперты.

"Экспортный потенциал может быть на уровне 45 млн т против 44,4 млн т, но вывоз пшеницы снизится до 34,5 млн т по причине крайне низких начальных запасов", - считает руководитель аналитического центра компании "Русагротранс" Игорь Павенский.

В то же время, по его мнению, Россия по-прежнему останется лидером на мировом рынке пшеницы, так как вывоз из ЕС снизится до 29 млн т из-за падения валового сбора этого вида культуры. "Учитывая переходящие запасы, я думаю, что экспорт будет в районе 45 млн т, по пшенице - может быть 36 млн т", - согласен вице-президент Российского зернового союза (РЗС) Александр Корбут.

Он предположил, что первая половина сельхозсезона будет "ударной" с точки зрения экспорта зерна, поскольку во второй половине сезоне Минсельхоз может ввести квоты на поставки этой продукции за рубеж. Корбут также отметил, что новый сезон начнется с "достаточно хорошего уровня цен", который составляет $202-205 за тонну на условиях FOB.

Прогнозы по урожаю зерновых

Прогнозируемый уровень экспорта зерна связан с ожиданиями по урожаю в 2020 г. "Прогноз производства пшеницы - 76-77 млн т. Мы эту цифру уточняем, мы ее чуть-чуть повышаем. В силу того, что наблюдается очень хорошая погода в центре и в Поволжье мы решили приподняться. В целом по зерну - 122 млн т с чем-то", - сказал генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько, отметив, что этот прогноз также носит предварительный характер и может быть пересчитан.

Согласно прогнозам Корбута, урожай зерна в России составит около 122,5 млн т против 121,2 млн т в 2019 году. "Трудно сказать, будет ли больше или меньше, многое будет зависеть от погоды, но пока все неплохо", - сказал он.

Наибольший прогноз у Павенского - 124 млн т. По его словам, снижение показателей на юге страны будет компенсировано рекордным урожаем в центре России и существенным приростом в Приволжском федеральном округе, а также увеличением в Сибирском федеральном округе.

Прогноз урожая пшеницы "Русагротрансом" при этом в июне был снижен с 77,7 млн т до 76,9 млн т. И это все же выше, чем в 2019 г. - 74,5 млн т.

При этом прогноз по валовому сбору кукурузы был повышен аналитиками с 13,8 млн т до 15 млн т за счет роста площадей и урожайности (в 2019 г. - 14,3 млн т).

Прогноз Минсельхоза по урожаю зерна в 2020 году составляет около 120 млн т.

Итоги текущего сельхозгода

Как отметил в беседе с ТАСС Рылько, в этом году России не удалось побить рекорд по экспорту. Экспорт зерна из России в 2018-2019 сельскохозяйственном году (июль 2018 года - июнь 2019 года) составил 43,3 млн т, в том числе 35,2 млн т пшеницы.

"По экспорту с учетом нелегитимных поставок в Казахстан - примерно 34,5 млн т пшеницы, может быть, 35 млн т. Мы идем ноздря в ноздрю с ЕС", - сказал глава ИКАР.

По оценкам Корбута, экспорт зерна в текущем сельхозгоду составил около 43,5-44 млн т, из которых 35-35,3 млн т пришлось на пшеницу. Схожих оценок придерживается и Павенский. По его мнению, экспорт зерна и зернобобовых включая поставки в ЕАЭС (Казахстан, Белоруссия, Армения, Киргизия) в сезоне 2019-2020 сельхозгода составит около 44,4 млн т. При этом он отметил, что если в мае показатель экспорта был практически равен показателю поставок за аналогичный месяц 2019 года, то в июне произошло падение до 600 тыс. т против 1,6 млн т в июне 2019 года. "Экспорт пшеницы составит около 34,9 млн т против 35,85 млн т в прошлом сезоне и Россия останется лидером. Следом идет ЕС с экспортом около 34 млн т без учета муки, а затем США - 26,5 млн т", - считает эксперт.

По его мнению, введение Минсельхозом квоты на экспорт зерна в размере 7 млн т в апреле - июне 2020 г. было оправдано на фоне роста экспортных цен из-за желаний стран-импортеров запастить пшеницей на фоне пандемии и в особенности, существенной девальвации рубля к доллару, так как все это привело к росту цен на внутреннем рынке до рекордных уровней. Помимо квоты, был запущен механизм продаж из интервенционного фонда, из запасов которого в 1,75 млн т уже продано почти 1,4 млн т. "Все это позволило стабилизироваться ситуацию с внутренними ценами для переработчиков, и даже, способствовало их снижению в ряде регионов. Так цены на юге доходили в апреле на пшеницу IV класса до 15-15,5 тыс. руб. за т без НДС, а к июню - снизились до 14,5 тыс. руб.", - сказал Павенский.

В то же время Корбут считает, что введение ограничительных мер на рынке зерна в России не требуется. "70 млн тонн внутреннего потребления всегда будут покрыты полностью. У нас нет проблемы возможного дефицита зерна", - сказал он. По его мнению, в следующем сезоне российским производителям придется "побороться" за покупателей на рынке. "Производство в мире будет выше, чем в прошлом сезоне, влияние вируса достаточно существенное, потому что произойдет глубокий спад мирового ВВП и, соответственно, доходов, а следовательно, возникнет проблема платежеспособного спроса", - считает он.

По мнению Рылько, квотирование как системный, постоянно применяющийся механизм российскому рынку не требуется. "Если в следующем году не будет никакой чрезвычайности, нового коронавируса, то я не вижу целесообразности это снова делать", - сказал он, добавив, что для регулирования рынка достаточно проведения государственных интервенций.

Согласно прогнозу Минсельхоза РФ, экспорт зерна в текущем сельхозгоду составит 45 млн т, в том числе 36 млн т пшеницы.