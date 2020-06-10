Экспорт подмосковного мороженого в первом квартале увеличился почти на 60%

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Объем экспорта подмосковного мороженого увеличился почти на 60% в первом квартале текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Московская область занимает второе место в Центральном федеральном округе (ЦФО) по этому показателю, об этом сообщила в среду пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

"Сегодня Всемирный день мороженого. В такой праздник приятно сообщить, что область идет на втором почетном месте в ЦФО по экспорту мороженого. За первый квартал текущего года объем экспорта этого продукта увеличился на 59,43% к аналогичному периоду 2019 года и составил $273,9 тыс.", - приводятся в сообщении слова министра сельского хозяйства и продовольствия региона Андрея Разина.

Как сообщили в пресс-службе, объем экспорта в 2019 году составил $1,6 млн. Всего в регионе за прошлый год было произведено более 52 тыс. т мороженого.

"В Московской области производством мороженого занимаются 10 предприятий. Лидером рынка по объему продаж в регионе является крупнейший производитель мороженого в РФ подмосковная компания "Чистая линия" из городского округа Долгопрудный" - добавил Разин.