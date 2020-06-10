Мантуров назвал маркировку наиболее эффективным оружием борьбы с контрафактом

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Маркировка товаров является наиболее эффективным оружием в борьбе с рынком незаконной продукции. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в среду в ходе своего выступления в Госдуме.

"Наиболее эффективное оружие борьбы с нелегальным оборотом - система прослеживаемости товара", - сказал министр.

Мантуров добавил, что на сегодняшний день окончены эксперименты по маркировке четырех видов продукции, столько же находятся в стадии завершения.

"В обязательном порядке маркируются две товарные группы: изделия из натурального меха и лекарства для семи нозологий. С июля к ним добавятся все лекарства, а также табачная продукция и обувь. Мы продолжим поэтапно наращивать номенклатуру маркируемой продукции, выдавливая с рынка контрафакт", - сказал он.

Согласно постановлению правительства, с 1 июля 2020 года производство, импорт, оптовая и розничная продажа обуви, табачной продукции и лекарств без маркировки в России станет невозможной. С этой даты также обязательна передача сведений о движении товара в систему "Честный знак".