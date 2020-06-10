Путин поддержал предложение о создании новой лизинговой компании

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/.Президент России Владимир Путин поддержал предложение Минпромторга и Минобороны о создании лизинговой компании. Об этом министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил в ходе "правительственного часа" в Госдуме.

"Буквально недавно президент поддержал нашу с [министром обороны] Сергеем Кужугетовичем Шойгу инициативу по созданию совместной лизинговой компании. Для того, чтобы мы, раскрутив региональную и межрегиональную повестку, могли поставлять свою разрабатываемую российскую технику", - сказал он.

По словам Мантурова, Минобороны создаст лизинговую компанию совместно с Уральским заводом гражданской авиации.

"В этом году Промсвязьбанк предоставит льготные займы для поддержки поставки [самолетов] L-410 (для новой лизинговой компании - прим. ТАСС) В эту же компанию будет привлекаться и парк самолетов Минобороны", -сказал министр.

По его словам, кроме остальных плюсов, новая компания также примечательна тем, что молодые военные летчики, которые рано уходят на пенсию, будут иметь возможность летать в гражданской авиакомпании.