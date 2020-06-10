Энергопотребление в России в начале июня сохраняется на уровне мая

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Минэнерго РФ отмечает, что объемы потребления электроэнергии в России сохраняются на уровне мая, в котором оно снижалось в стране самыми быстрыми темпами в этом году. Об этом сообщил заместитель министра энергетики Евгений Грабчак.

"Первая неделя июня прошла, тоже видим уровень (энергопотребления - прим. ТАСС), скорее, мая", - сказал он в рамках онлайн-встречи в виртуальной студии Фонда "Росконгресс".

Грабчак напомнил, что наиболее существенное падение энергопотребления было зафиксировано в мае - на 5% в сравнении с маем 2019 года. С начала пандемии энергопотребление в РФ упало на 3,9%, с начала года - на 1,6%. При этом замминистра отметил, что на объемы потребления влияет не только коронавирус, но и начало реализации сделки ОПЕК+, которая приводит к снижению энергопотребления примерно на 1%.

Замминистра отметил, что, кроме начала реализации сделки ОПЕК+, влияние на объемы потребления электроэнергии оказали также снижение перевозок угля по железной дороге и не открытие курортного сезона на юге страны.

В министерстве также рассчитывают, что энергопотребление в России по итогам 2020 года упадет не более чем на 2,2%.

"Видим тенденции к увеличению потребления (электроэнергии - прим. ТАСС) и рассчитываем, что в целом по году у нас снижение потребления не превысит 2,2%", - сказал он.

Минэнерго ранее представило три сценария развития ситуации на рынке электроэнергетики в этом году на фоне экономического спада, вызванного эпидемией коронавируса. При шоковом сценарии спрос на электроэнергию в стране в этом году снизится на 15%, при пессимистичном - на 8%, при оптимистичном - на 3,6%. Пока министерство и ряд энергокомпаний считают, что ситуация с энергопотреблением на российском рынке развивается по оптимистичному сценарию, который предполагает восстановление спроса на электроэнергию в России с III квартала.