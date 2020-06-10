Путин призвал развить тенденции цифровизации, проявившиеся в период карантина

НОВО-ОГАРЕВО, 10 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает необходимым "подхватить тенденции" цифровизации, которые возникли во время пандемии коронавируса. На совещании по связи и IT-индустрии глава государства призвал действовать на опережение, при этом обеспечивая кибербезопасность.

"Надо, что называется, подхватить эти тенденции перехода в цифру, брать пример с компаний-лидеров цифровизации", - указал Путин.

По его мнению, "необходимо создать условия для ускоренной разработки и внедрения отечественных технологий в сфере связи и IT, которые послужат базой для создания качественных, востребованных продуктов и сервисов". "Нужно максимально действовать здесь на опережение, отсекать разного рода архаичные препоны, естественно учитывать все аспекты обеспечения кибербезопасности, защиты прав и свобод граждан", - подчеркнул Путин.

Он напомнил, что "многие ключевые решения для развития отрасли информационных технологий и связи уже предусмотрены, в том числе в рамках национального проекта "Цифровая экономика". Также ряд конкретных поручений был обозначен и в послании парламенту в январе. "Все они должны быть реализованы", - указал глава государства.

IT-отрасль определяет стиль современной жизни

Президент назвал IT-отрасль "во многом определяющей динамику, стиль, возможности современной жизни человека, уровень деловой и социальной активности, перспективы рынка труда, развитие городов, территорий". "В этой сфере у нас уже занято более миллиона специалистов, действуют около 60 тысяч организаций, и они добиваются весомых, значимых результатов", - констатировал он. Глава государства подчеркнул, что "по целому ряду параметров, включая развитие мобильной связи, доступность интернета, Россия уверенно входит в число мировых лидеров, отечественные компании предлагают надежные программные решения, которые конкурентоспособны и внутри страны, и на глобальном рынке".

По оценке Путина, "роль и значимость отрасли особенно ярко проявились в обстановке вынужденных ограничений, связанных с эпидемией, когда многие предприятия, а также образовательные, другие организации перешли на удаленный режим работы, когда нужно было максимально быстро реализовать решения государства по поддержке российских семей и целых отраслей экономики - реализовать с помощью доступных и удобных для людей решений". "Мы вместе смогли это сделать, в том числе с помощью современных информационных технологий, той инфраструктуры, которая создавалась на протяжении уже многих лет общими усилиями государства, бизнеса, инновационных команд", - отметил президент. Он поблагодарил российские телекоммуникационные компании, профильных специалистов, которые в условиях возросшей нагрузки обеспечили непрерывную работу и высокий уровень востребованных сервисов.

Идти навстречу и выигрывать

Глава государства констатировал, что "текущая ситуация стала не только вызовом для сферы связи и IT". "Те компании, которые пошли навстречу растущему спросу, предоставили бесплатные услуги, в конечном итоге выиграли, <...> сумели значительно нарастить свою клиентскую базу", - пояснил он. "Кроме того, вынужденные ограничения мотивировали многие предприятия и организации по-новому взглянуть на привычные бизнес-процессы, активнее внедрять цифровые решения для увеличения эффективности своей работы", - заметил Путин. По его словам, "сама жизнь показала, насколько важно быстро и смело использовать широкие возможности цифровизации, и не только в бизнесе, но и в сфере государственных услуг, в образовании, в медицине, просто в повседневной жизни людей".

Президент поручил правительству заняться вопросом по поддержке спроса на продукцию IT-компаний.

"Обращаюсь к коллегам в правительстве, в регионах: нужно уделять самое пристальное внимание мерам поддержки спроса на продукции наших IT-компаний, причем, это касается как внутреннего рынка, так и экспорта", - указал глава государства на совещании по связи и IT-индустрии. По его мнению, "здесь нужно постоянно прорабатывать и предлагать дополнительные решения, чтобы обеспечить устойчивую работу и дальнейшее развитие отрасли".

Президент подчеркнул, что "важно не упустить из вида трудности, с которыми сейчас столкнулись как сама отрасль, так и экономика в целом". "Прежде всего, это возможное вынужденное снижение расходов реального сектора на инновации, на программное обеспечение и сопутствующие услуги", - уточнил он. По словам Путина, "из-за объективных финансово-экономических ограничений у многих предприятий просто не хватает ресурсов на такие программы развития".

Глава государства привел для примера действия властей по поддержке других отраслей. "Нужно сохранить доходы людей, занятых в IT-сфере, и создать новые рабочие места", - сказал он. Путин рассчитывает услышать предложения на этот счет на нынешнем совещании.