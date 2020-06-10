Индекс промышленного производства в Москве вырос на 5% в первом квартале 2020 года

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Индекс промпроизводства в Москве в январе-апреле 2020 года вырос на 5% к аналогичному периоду прошлого года, сообщила в среду пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"В январе-апреле индекс промышленного производства в Москве составил 105% к аналогичному периоду прошлого года. Обрабатывающая промышленность занимает важное место в экономике Москвы, она обеспечивает 16,2% в структуре валового регионального продукта", - цитирует пресс-служба заммэра Москвы Владимира Ефимова.

Он отметил, что индекс вырос, несмотря на временную приостановку некоторых производств в апреле-мае. "С января по апрель предприятиями обрабатывающих отраслей промышленности города Москвы было отгружено товаров и выполнено работ и услуг на 1,7 трлн рублей", - уточнил Ефимов.

По словам главы департамента Александра Прохорова, которого также цитирует пресс-служба, наибольший рост в обрабатывающей промышленности с января по апрель 2020 года наблюдался в производстве химических веществ и лекарственных средств - более 50%. "Также выросли объемы отгруженных товаров в пищевом производстве, производстве готовой одежды, мебели, машин и оборудования. Наиболее существенное снижение наблюдалось в производстве текстильных изделий, автотранспортных средств, кожи и кожаных изделий", - отметил Прохоров.

В сообщении напоминается, что в период временных ограничений 350 из 720 крупных и средних промышленных предприятий Москвы продолжали работать. Это предприятия пищевой и фармацевтической промышленности, оборонно-промышленного комплекса, ряд компаний обрабатывающей промышленности, а также те, кто обеспечивает граждан и систему здравоохранения средствами индивидуальной защиты, антисептиками, производители медицинского оборудования и сопутствующих товаров. В их число также вошли предприятия непрерывного цикла.