Производство автокомпонентов для Aurus будет налажено в кооперации с "КамАЗом"

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Производство компонентов для российского автомобиля премиального класса Aurus будет налажено в кооперации с "КамАЗом", сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, выступая в Государственной думе в ходе правительственного часа.

"Двигательное производство и производство автоматической коробки и ряда других компонентов (для автомобиля Aurus - прим. ТАСС) будет налажено в кооперации с "КамАЗом". Часть будет в Алабуге, часть на основной производственной площадке в Набережных Челнах. Мы рассчитываем, в том числе, и на активное использование тех предприятий, которые пострадали от пандемии с точки зрения простоев", - сказал министр.

По словам Мантурова, в общей сложности Aurus состоит из 4,5 тыс. компонентов, которые поставляют 74 как российских, так и иностранных производителя.

"Интеллектуальные права (на Aurus - прим. ТАСС) полностью принадлежат НАМИ, то есть РФ. Это нам дает определенный временной лаг на поступательную локализацию тех компонентов, которые критически важные. В частности, у нас 100% российская автоматическая, девятиступенчатая коробка передач, которая разработана была российской компанией. Полностью российский двигатель", - отметил министр.

Он также напомнил, что производство Aurus будет налажено на заводе Ford Sollers в Алабуге, а первые серийные поставки премиальных автомобилей начнутся в марте 2021 года.

Aurus - российская марка представительских автомобилей, в которую входят лимузин, внедорожник, седан и минивэн. Она создана в рамках работ по проекту "Единая модульная платформа" (ЕМП, также известен как "Кортеж"), который с 2013 года по заказу Минпромторга реализует ФГУП "НАМИ". Спецверсии автомобилей Aurus используются в гараже особого назначения ФСО для поездок президента и премьер-министра. В рамках проекта также разрабатывается полностью электрический мотоцикл Aurus. Планируется, что его серийное производство и продажи начнутся в 2022-2023 гг.