МТС Банк присоединился к сервису оформления кредитов через портал госуслуг

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. МТС Банк подключился к сервису "Цифровой профиль", который позволяет россиянам оформлять кредиты через портал госуслуг. На первом этапе через сервис можно отправить заявку на кредитную карту, а в дальнейшем и другие банковские продукты, говорится в пресс-релизе кредитной организации.

"МТС Банк присоединился к сервису "Цифровой профиль" и в июне приступает к его пилотному тестированию. На первом этапе функционал сервиса будет внедрен для кредитной карты "МТС Деньги Weekend", а после завершения пилота мы планируем масштабировать его и на другие банковские продукты", - сообщила руководитель блока цифрового бизнеса МТС Банка Екатерина Резникова, слова которой цитирует пресс-служба.

С внедрением сервиса клиенты смогут передавать на сайте банка сведения для одобрения кредитов в режиме онлайн и без предоставления оригиналов документов о доходе и занятости в бумажном виде. Достаточно использовать подтвержденную учетную запись на портале госуслуг. Вся нужная информация загрузится автоматически из государственных систем с помощью "Цифрового профиля".

В мае Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и Банк России запустили в промышленную эксплуатацию сервис "Цифровой профиль". Тогда интеграцию с сервисом завершили первые шесть банков: Сбербанк, Райффайзенбанк, Совкомбанк, СКБ-банк, "АК Барс" и РНКБ. Позже к сервису также подключились Промсвязьбанк и Почта банк. По данным ЦБ, только за первую неделю работы сервиса клиенты банков дали более 44 тыс. согласий на передачу сведений о себе через "Цифровой профиль".

Сейчас "Цифровой профиль" объединяет 30 типов сведений о гражданине: паспортные данные, адрес, ИНН, водительские права, место работы и др. Их человек может по своему усмотрению предоставлять различным организациям в режиме онлайн для совершения юридически значимых действий.

На следующем этапе к проекту подключатся страховые организации, и по упрощенной схеме можно будет оформить полисы ОСАГО и каско. Кроме того, набор доступных видов данных планируется увеличить до 61, что сделает цифровой профиль универсальным инструментом для удаленного взаимодействия с госорганами и компаниями.