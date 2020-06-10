Путин заявил, что IT-специалистов можно удержать только конкурентными условиями для работы

НОВО-ОГАРЕВО, 10 июня. /ТАСС/. Перспективных IT-специалистов можно удержать только конкурентными условиями для работы, тактика "хватать и не пущать" в этой сфере не работает. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по связи и IT-индустрии.

"Мы все хорошо знаем, что сфера информационных технологий отличается высокой, если не сказать, очень высокой мобильностью сотрудников, причем глобальной. Но это не значит, что нужно как в прежние времена "хватать и не пущать". Напротив, нужно создавать открытые, привлекательные, конкурентные условия для работы и воплощения передовых идей. И именно здесь, у нас, в России", - сказал президент.

Он добавил, что также необходимо формировать стимулы для сохранения и реализации потенциала отечественных разработчиков программного обеспечения, технологий области связи, привлекать профессионалов, перспективных молодых людей и молодежь из других стран. "Именно специалисты, их знания и опыт определяют конкурентоспособность российских компаний, успешность отечественных продуктов и разработок на рынке", - подчеркнул глава государства.

Путин напомнил, что для поиска талантов и развития специалистов на базе платформы "Россия - страна возможностей" запущен конкурс "Цифровой прорыв". В прошлом году, по данным президента, в нем приняли участие 66 тысяч человек, которые предложили свыше тысячи цифровых решений для таких сфер как здравоохранение, образование, наука, логистика, жилищно-коммунальное хозяйство и городская среда. "Я призываю бизнес, федеральные и региональные органы власти обратить пристальное внимание на этот проект, активно использовать разработки его участников", - сказал российский лидер.

Путин также обратился к участникам совещания с просьбой высказать свое мнение о том, какие дополнительные решения необходимы для отрасли, в том числе с учетом новой реальности, которая будет формироваться в мире на этапе выхода из эпидемии и после нее.