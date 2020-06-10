В Северной Осетии восстановили сорт груши, завезенный бельгийцами в конце XIX века

ВЛАДИКАВКАЗ, 10 июня. /ТАСС/. Французский сорт груши "Сен-Жермен", завезенный в Северную Осетию бельгийцами в конце XIX века, восстановили в республике. В этом году будет заложен грушевый сад на площади 15-17 га, сообщил в среду ТАСС инициатор проекта, руководитель ООО "Владка" Владимир Печеный.

"В конце XIX века бельгийцами, работающими на предприятиях республики, были завезены саженцы груш французского сорта "Сен-Жермен", позже они прослыли на всю страну, как алагирские, так как выращивались в Алагирском районе. Из старых деревьев [в возрасте] 110-120 лет сделали саженцы и создали питомник для 10 тыс. саженцев. В этом году будем закладывать сад", - сказал Печеный.

Сад появится в селении Црау Алагирского района - там, где он и находился в конце XIX века. По словам Печеного, климатические условия и земли там являются самыми подходящими для выращивания такого сорта груш, отличающегося яркими вкусовыми качествами и сочностью.

Площадь сада составит 15-17 га. Уже через четыре года деревья начнут приносить первые плоды. Для их хранения будет использоваться современная итальянская технология, не имеющая аналогов в России, которая позволяет успешно хранить плоды до 10-11 месяцев без потери качества.

Наряду с итальянскими специалистами компания сотрудничает с Мичуринским государственным аграрным университетом. Продукцию планируется поставлять, помимо республиканских торговых сетей, на Урал, Сибирь, Дальний Восток.

В настоящее время ООО "Владка" реализует инвестиционный проект по закладке интенсивного яблоневого сада на площади 122 га с применением системы капельного орошения и строительства первой очереди фруктохранилища на 2 500 тонн. Объект был введен в эксплуатацию в декабре 2019 года, и в построенное фруктохранилище заложены более 2 тыс. т выращенной продукции. "В октябре этого года компания построит еще одно фруктохранилище на 2 500 т. На предприятии создано 48 рабочих мест. На сезонные привлекается порядка 120 человек с почасовой оплатой труда", - сказал Печеный.