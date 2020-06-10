Доходы от экспорта нефти из России в январе - апреле упали на четверть

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Объем экспорта российской нефти в январе - апреле 2020 года снизился на 25% в стоимостном выражении по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года и составил $30,02 млрд, говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

При этом физический экспорт нефти за отчетный период снизился на 4% - до 84,9 млн тонн.

В апреле доходы от экспорта нефти снизились почти на 40% по сравнению с мартом - до $4,46 млрд, при этом физический объем экспорта остался на том же уровне - 21,8 млн тонн.

Экспорт нефтепродуктов

Доход от экспорта нефтепродуктов из России в апреле сократился почти в 2 раза по сравнению с мартом 2020 года - до $3,17 млрд. Объем реализации российского бензина за рубежом упал на 70,3%, дизеля - на 47,5%.

Объем экспорта нефтепродуктов в апреле к марту снизился на 23,7%, до 10,94 млн тонн, в основном за счет бензина.

Доходы России от экспорта нефтепродуктов уменьшились по итогам января - апреля 2020 года по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года на 16,2%, до $19,5 млрд.

Доходы от экспортных продаж бензина выросли на 32%, до $1,08 млрд, дизельного топлива - снизились на 14,6%, до $8,6 млрд.

По данным ФТС, объем экспорта нефтепродуктов за отчетный период понизился на 3,5%, до 47,98 млн тонн.

Экспорт газа

Доходы "Газпрома" от экспорта газа в течение января - апреля 2020 года снизились на 52,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - до $8,3 млрд.

Физический экспорт газа за отчетный период упал на 24% - до 59,6 млрд кубометров. В том числе в апреле экспорт газа составил 12,1 млрд кубометров (снижение на 15%) на общую сумму $1,32 млрд (на 26% меньше, чем в марте).

В 2019 году "Газпром" поставил в дальнее зарубежье (включая Китай) 199,2 млрд кубометров газа, что на 1,3% ниже, чем за рекордный 2018 год. Экспорт в страны ближнего зарубежья в 2019 году вырос на 2,2% - до 37,7 млрд кубометров.

Доходы компаний от экспорта СПГ

Компании Sakhalin Energy и "Ямал СПГ" в январе - апреле сократили доходы от экспорта сжиженного природного газа (СПГ) на 34,1% по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года - до $2,34 млрд.

Объем экспорта СПГ из России за отчетный период при этом сократился на 12,7% и составил 20,2 млрд куб. м.

При этом в апреле экспорт СПГ составил 3,5 млрд куб. м (рост на 15,4% по отношению к марту) на сумму $581 млн (рост на 26,9% к марту).

Sakhalin Energy - оператор проекта "Сахалин - 2" - занимается освоением Пильтун-Астохского и Лунского месторождений сахалинского шельфа, извлекаемые запасы которых оцениваются в 150 млн тонн нефти и 500 млрд куб. м газа. Акционерами Sakhalin Energy являются "Газпром" (50%), Royal Dutch Shell (27,5%), японские Mitsui (12,5%) и Mitsubishi (10%).

"Ямал СПГ" (50,1% у "Новатэка", по 20% - у французской Total и китайской CNPC, 9,9% - у Фонда Шелкового пути) - первый завод "Новатэка" по сжижению газа. Проект реализуется на базе Южно-Тамбейского месторождения (полуостров Ямал). На заводе запущены три технологические очереди по производству СПГ мощностью около 5,5 млн т в год каждая, в 2020 году ожидается запуск четвертой очереди "Ямал СПГ".

Экспорт электроэнергии

Доходы от экспорта электроэнергии из России в январе - апреле 2020 года снизились на 55,7% по сравнению с показателем аналогичного периода 2019 года и достигли $144,1 млн.

Физический объем экспорта электроэнергии составил 3,64 млрд кВт/ч и снизился на 45,7%.

В апреле экспорт электроэнергии в сравнении с мартом этого года вырос на 87,6%, до 810,2 млн кВт ч. Доходы от экспорта электроэнергии в апреле составили $28,8 млн (рост на 40,5%).

Экспорт угля

Экспорт Россией угля в январе - апреле 2020 года сократился на 36,7% к аналогичному периоду прошлого года и составил $3,728 млрд.

В натуральном выражении экспорт угля в указанный период снизился в сравнении с показателем прошлого года на 18% - до 56,56 млн тонн.

Импорт каменного угля в отчетный период уменьшился на 25,4% - до $103,7 млн, в натуральном выражении импорт сократился на 7,2% - до 7,146 млн тонн.