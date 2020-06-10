Экспорт российского алюминия в январе - апреле упал на 38,5%

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Объем экспорта российского алюминия в денежном выражении в январе - апреле 2020 года снизился на 38,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $1,147 млрд, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС).

В натуральном выражении экспорт алюминия сократился на 35,3% - до 690,7 тыс. тонн.

В апреле экспорт алюминия в денежном выражении сократился на 12% к марту - до $336,3 млн, в натуральном - на 11,4%, до 212 тыс. тонн.

Крупнейшим производителем первичного алюминия в России является "Русал". В 2019 году компания произвела 3,76 млн тонн алюминия.

Экспорт пшеницы

Экспорт пшеницы и меслина из России в январе - апреле 2020 года вырос на 22% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года и составил 10 млн 423,6 тыс. тонн.

В денежном выражении этот показатель увеличился на 17,9% и составил 2 млрд $248,2 млн.

По данным ФТС, экспорт растительного масла в январе - апреле 2020 года вырос на 47,2% в денежном выражении и достиг $1 млрд 23,7 млн. В натуральном выражении этот показатель составил 1 млн 460,1 тыс. тонн, что на 48,1% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Как сообщили в ведомстве, экспорт свежей и мороженой рыбы в январе - апреле 2020 года снизился на 1,7%, до $1 млрд 74,3 млн. А в натуральном выражении этот показатель составил 658 тыс. тонн, снизившись на 4,3% по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года.

Экспорт водки

Объем экспорта водки из РФ в январе - апреле 2020 года в денежном выражении снизился на 19,8% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года и составил $35,6 млн.

При этом за отчетный период поставки водки в натуральном выражении составили 517 млн 699 тыс. декалитров, что на 16,2% меньше, чем годом ранее.

В апреле, по данным ФТС, объем экспорта водки из РФ в денежном выражении снизился на 41,3% по сравнению с показателем за март и составил $7,4 млн. При этом за отчетный период поставки водки в натуральном выражении составили 138 млн 45,6 тыс. декалитров, что на 15,8% меньше, чем годом ранее.

Импорт мяса

Импорт мяса в Россию за январь - апреле 2020 года снизился на 30,3% по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года и составил 94,5 тыс. тонн.

В денежном выражении этот показатель сократился на 13,4%, до $346,2 млн.

Импорт свежего и мороженого мяса птицы за отчетный период вырос на 1,5%, до 71,6 тыс. тонн. В денежном выражении этот показатель снизился на 8,6%, до $109,3 млн.

Импорт свежей и мороженой рыбы в РФ за январь - апрель уменьшился на 8,8% в натуральном выражении, до 130 тыс. тонн. В стоимостном выражении этот показатель снизился на 3,2%, до $366,4 млн.