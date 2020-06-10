Профицит внешнеторгового баланса России за январь - апрель снизился на 35,6%

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Положительное сальдо внешней торговли России в январе - марте 2020 года составило $42,9 млрд, что на 35,6% (или $23,7 млрд) меньше показателя за аналогичный период 2019 года. Об этом говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

Экспорт товаров из РФ в отчетном периоде сложился на уровне $113,9 млрд, сократившись в годовом выражении на 19,8%. Объем импорта уменьшился на 5,9% и составил $71 млрд.

Таким образом, внешнеторговый оборот РФ в январе - апреле 2020 г. снизился на 15%, до $184,9 млрд.

Основой российского экспорта в январе - апреле 2020 года традиционно являлись топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта составил 58% (в январе - апреле 2019 года - 65,8%). В товарной структуре импорта наибольший удельный вес приходился на машины и оборудование - 46% (в январе - апреле 2019 года - 45,6%).