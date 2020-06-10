РСХБ расширяет программу лояльности для своих клиентов

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Россельхозбанк (РСХБ) расширяет свою программу лояльности, добавив возможность покупки фермерской продукции за баллы, начисленные по карточным транзакциям, сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

В банке считают, что это позволит объединить город и село, предоставляя розничным клиентам возможность получать свежие продукты, а российским фермерам - дополнительный канал сбыта в условиях ограниченного спроса.

Так, первый зампред правления РСХБ Ирина Жачкина, чьи слова приводятся в пресс-релизе, отмечает, что данный проект окажется взаимовыгодным как для клиентов банка, так и для фермеров, особенно в такое непростое время, когда всем нужна взаимопомощь и поддержка.

На текущий момент держателями карт РСХБ является более 6 млн клиентов. После подключения программы лояльности они смогут приобрести в мобильном приложении соответствующий сертификат на фермерскую продукцию, оплатив его полностью баллами либо с доплатой деньгами.

Чтобы сделать покупку за баллы, достаточно назвать фермеру номер своего сертификата. Фермер после предъявления номера такого активированного сертификата получит деньги от банка на свой счет. При этом предложить свою продукцию клиентам РСХБ может любой фермер, зарегистрировавшись на портале.