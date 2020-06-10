Мантуров: российский двигатель для автомобилей Aurus будет использоваться в малой авиации

ЭКОНОМИКА, 10 июня./ТАСС/. Двигатель автомобилей премиального класса Aurus будет также использоваться для малой авиации, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в ходе правительственного часа в Госдуме.

"Полностью российский двигатель [для автомобилей Aurus], который, кстати, будет в том числе использоваться для малой авиации. Он оказался компактным, мощным и с максимальным КПД", - отметил министр.

При этом ранее Мантуров отмечал, что отечественные автомобильные двигатели могут быть адаптированы к использованию в самолетах в качестве авиационных поршневых двигателей в короткие сроки - за 3-5 лет.