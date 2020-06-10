Путин поручил заместить выпадающее финансирование IT-отрасли госзаказами

НОВО-ОГАРЕВО, 10 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает необходимым за счет госзаказов заместить выпадающее финансирование IT-отрасли.

"Чтобы не допустить никаких сбоев в работе отрасли, мы должны заместить возможное выпадающее финансирование за счет государственных заказов либо заказов наших крупных компаний с госучастием", - указал глава государства на совещании по связи и IT-индустрии. Он обратил внимание правительства и госкомпаний на необходимость сделать это.

Путин привел оценки Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, по которым "в 2020 году расходы хозяйствующих субъектов на информационно-коммуникационные услуги сократятся в среднем на 20%".

Налоговый маневр

Президент России поручил правительству подготовить предложения о создании комфортной бизнес-среды для сферы IT и проведения налогового маневра в этой области.

"Необходимо последовательно развивать нормативно-правовую базу, создавать условиях для долгосрочного устойчивого развития наших высокотехнологичных компаний. Прошу правительство подготовить предложения по созданию максимально комфортного и конкурентного режима регулирования, включая решения по комплексному налоговому маневру, который стимулировал бы сферу IT", - заявил он.

Развитие искусственного интеллекта

Президент России поручил в кратчайшие сроки подготовить федеральный проект по развитию технологий искусственного интеллекта. Он напомнил, что в 2019 году в России была утверждена долгосрочная стратегия развития искусственного интеллекта, и для ее реализации "необходимо принять просчитанный, пошаговый план действий".

"Знаю, что правительство сейчас готовит по этому направлению отдельный федеральный проект, прошу активизировать эту работу, в самые короткие сроки утвердить проект и приступить к его реализации", - добавил Путин.

Отрасли, пострадавшие от коронавируса

Владимир Путин поддержал инициативу председателя правления Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) "Отечественный софт" Натальи Касперской о необходимости уточнить критерии отнесения компаний из IT-отрасли к числу пострадавших от коронавируса.

"В целом, справедливо, конечно. Потому что надо смотреть не по формальным признакам, а по реальному состоянию предприятия. Надо подумать", - сказал Путин.

На совещании Касперская предложила внести уточнения в Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД) с тем, чтобы можно было более точечно принимать решение о том, нуждается компания в поддержке или нет. По ее словам, часть предприятий отрасли не пострадала вовсе, часть - пострадала незначительно, но есть и такие компании, чья выручка снизилась на 100% и которые оказались под угрозой банкротства.

Путин обратился к членам правительства с просьбой отреагировать на это предложение. "Перед сегодняшним совещанием мы обсуждали с некоторыми коллегами этот вопрос. Мы к нему обязательно вернемся", - пообещал он.

Льготный доступ ЦОДов к электроэнергии

Владимир Путин дал поручение правительству проработать вопрос льготного доступа к электроэнергии для центров обработки данных (ЦОД).

"Сегодня прозвучали конкретные предложения от представителей отрасли. Все они, как я и сказал, должны быть проработаны в правительстве, в том числе и вопрос льготного доступа центров обработки данных к электроэнергии", - сказал Путин.

По мнению главы государства, "такое решение позволит бизнесу сократить издержки, а значит сделать свои услуги более доступными для граждан".