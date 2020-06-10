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"Ростелеком" допускает снижение выручки IT-отрасли на несколько процентов в 2020 году

При этом президент компании Михаил Осеевский отметил, что отрасли не требуются специальные меры финансовой поддержки

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. "Ростелеком" допускает сокращение выручки IT-отрасли в размере нескольких процентов в 2020 году, сообщил на совещании по связи и IT-индустрии президент компании Михаил Осеевский.

"В целом телекомунникационная отрасль никоим образом не может быть отнесена у пострадавшим. Хотя, возможно, у нас будет небольшое, в пределах нескольких процентов, сокращение выручки в этом году", - сказал он.

Осеевский отметил, что отрасли не требуются специальные меры финансовой поддержки.

В пресс-службе "Ростелекома" ТАСС уточнили, что годовой прогноз "Ростелекома" будет уточнен по итогам II квартала.

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