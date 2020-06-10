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Глава Mail.ru Group предлагает принять меры поддержки для разработчиков видеоигр

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев предлагает правительству рассмотреть меры поддержки налогового и регуляторного характера для российских разработчиков видеоигр и других высокотехнологичных компаний.

"Мы попросили бы рассмотреть пакет мер, которые мы разработали, по выравниванию налогового и регуляторного режима для игровой индустрии и вообще для высокотехнологичных компаний, которые добились успеха на международной арене", - сказал он в ходе совещания по связи и IT-индустрии с президентом РФ Владимиром Путиным.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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Президент также поручил кабмину подготовить предложения о создании комфортной бизнес-среды для IT и проведения налогового маневра в этой сфере
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