В Минэнерго назвали Ростех готовым к серийному производству газовой турбины на 110 МВт

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Ростех, занимающийся разработкой технологии отечественной газовой турбины мощностью 110 МВт (ГТД-110М), готов к серийному производству этой турбины. Об этом сообщил заместитель министра энергетики РФ Евгений Грабчак в ходе онлайн-встречи в виртуальной студии Фонда "Росконгресс".

"Есть проект ГТД-110М - это турбина мощностью 110 МВт полностью российская. У нас на Ивановских ПГУ она достаточно активно тестируется, и коллеги из Ростеха сейчас говорят, что она полностью готова для серийного производства и ввода в эксплуатацию. Они готовы начинать реализовывать объекты генерации с помощью этой турбины", - сказал он.

Ранее первый заместитель генерального директора госкорпорации "Ростех" Владимир Артяков заявил, что корпорация начнет серийный выпуск турбин ГТД-110М в 2020 году. По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, Ростех планирует финансировать серийный выпуск этих турбин из своего инвестиционного фонда.

В России пока нет собственной технологии производства газовых турбин средней и большой мощности, но участие в программе модернизации тепловых мощностей предполагает использование только локализованного в стране оборудования.

Также самостоятельно приступили к собственной разработке отечественной технологии производства газовых турбин большой мощности и "Силовые машины" Алексея Мордашова. Компания занимается разработкой отечественной газовой турбины мощностью 65 МВт и 170 МВт.