Госдума вводит отсрочку по долгам для пострадавшего от пандемии бизнеса и пенсионеров

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Госдума в среду приняла в первом чтении законопроект "Единой России" об отсрочке платежей по задолженностям для бизнеса и пенсионеров.

Инициатива предусматривает годовую рассрочку по взысканию задолженности по налогам, сборам, страховым взносам, кредитным договорам в пределах 15 млн рублей для индивидуальных предпринимателей и субъектов малого и среднего бизнеса в наиболее пострадавших из-за коронавируса отраслях. Кроме того, пенсионерам, не имеющим иных источников доходов, кроме пенсии (менее двух МРОТ), может быть предоставлена рассрочка по взысканию задолженности по кредитным договорам в пределах 1 млн рублей - без обращения в суд, но не более чем на два года. При этом данная норма не будет распространяться на должников, которые уклонялись от уплаты налогов и сборов или скрывали имущество.

Авторами инициативы выступили секретарь генсовета партии, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов и замсекретаря генсовета, председатель думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Они отмечают, что последние меры господдержки граждан и бизнеса касаются долговых обязательств, которые возникли во время пандемии. При этом у некоторых из них уже были задолженности, по которым ранее были вынесены постановления о принудительном исполнении. "Таким образом, в отношении лиц, получивших поддержку от государства, продолжают применяться принудительные меры по изъятию доходов, иных денежных средств и имущества", - указывают единороссы.

Председатель профильного комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что льготами смогут воспользоваться порядка 3 млн организаций и индивидуальных предпринимателей и свыше 1,5 млн пенсионеров с просроченной задолженностью. Он указал, что законопроект одновременно упрощает процедуру получения рассрочки: для этого можно будет обратиться не в судебные инстанции, а в Федеральную службу судебных приставов.

"Вводится мораторий на взыскание с должников их имущества. Это важно в нынешних условиях, чтобы люди, потерявшие работу, доход и оказавшиеся в долгах, попросту не лишились самых необходимых, личных вещей", - добавил депутат.

В новость были внесены изменения (15:54 мск) - добавлены подробности.