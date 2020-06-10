Google предоставит 500 тыс. "умных" термостатов клиентам энергопровайдера из Нью-Джерси

ТАСС, 10 июня. Американский энергопровайдер New Jersey Natural Gas (NJNG) заключила соглашение с Google Nest и Energy Federation о поставке 500 тыс. "умных" термостатов своим клиентам, чтобы помочь домашним хозяйствам экономить энергию во время пандемии. Об этом сообщило издание Smart Energy International.
"С учетом того, что наши клиенты вынуждены проводить большую часть времени дома, существенно возрастает уровень потребления электроэнергии и сопутствующие расходы. Мы приняли решение оказать поддержку клиентам NJNG, предоставив не только технологическое решение, но и необходимое консультирование по вопросам экономии энергии и защиты окружающей среды", - сказал президент и главный исполнительный директор New Jersey Resources, материнской компании NJNG, Стив Уэстховен.
Данная инициатива - один из этапов достижения цели, поставленной New Jersey Natural Gas, по повышению доли устойчивого потребления путем внедрения передовых энергоэффективных решений и сокращения выбросов CO2. По оценкам Google, предоставляемые "умные" термостаты позволяют сэкономить до 12-15% клиентских расходов, что соответствует снижению затрат в размере $131-145 ежегодно. Предлагаемые модели Nest Thermostat E автоматически отслеживают привычки и предпочтения пользователя в использовании горячей воды, имеют возможность голосового управления и поддерживают энергосберегающий режим в периоды низкой активности.
Новые термостаты можно будет получить, оставив заявку на портале NJNG в период с 8 июня по 20 июля 2020 года.