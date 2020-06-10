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Пандемия коронавируса нового типа

Google предоставит 500 тыс. "умных" термостатов клиентам энергопровайдера из Нью-Джерси

Это поможет домашним хозяйствам экономить энергию во время пандемии

ТАСС, 10 июня. Американский энергопровайдер New Jersey Natural Gas (NJNG) заключила соглашение с Google Nest и Energy Federation о поставке 500 тыс. "умных" термостатов своим клиентам, чтобы помочь домашним хозяйствам экономить энергию во время пандемии. Об этом сообщило издание Smart Energy International.

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"С учетом того, что наши клиенты вынуждены проводить большую часть времени дома, существенно возрастает уровень потребления электроэнергии и сопутствующие расходы. Мы приняли решение оказать поддержку клиентам NJNG, предоставив не только технологическое решение, но и необходимое консультирование по вопросам экономии энергии и защиты окружающей среды", - сказал президент и главный исполнительный директор New Jersey Resources, материнской компании NJNG, Стив Уэстховен.

Данная инициатива - один из этапов достижения цели, поставленной New Jersey Natural Gas, по повышению доли устойчивого потребления путем внедрения передовых энергоэффективных решений и сокращения выбросов CO2. По оценкам Google, предоставляемые "умные" термостаты позволяют сэкономить до 12-15% клиентских расходов, что соответствует снижению затрат в размере $131-145 ежегодно. Предлагаемые модели Nest Thermostat E автоматически отслеживают привычки и предпочтения пользователя в использовании горячей воды, имеют возможность голосового управления и поддерживают энергосберегающий режим в периоды низкой активности.

Новые термостаты можно будет получить, оставив заявку на портале NJNG в период с 8 июня по 20 июля 2020 года.

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