Экспорт мороженого из России в I квартале вырос на 11,4%

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Экспорт мороженого из России в I квартале 2020 года вырос на 11,4% по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года и составил 5,6 тыс. тонн, говорится в сообщении Минсельхоза.

Объем экспорта в денежном выражении составил более $10 млн. По данным министерства, это почти 20% общего объема экспорта молочной продукции из РФ.

По итогам 2019 года за рубеж было поставлено 22 тыс. тонн. мороженого (+12% к 2018 году) на $53,4 млн (+12,5%). Продукция экспортировалась в 38 стран, в том числе в Казахстан (на $19,5 млн, или 36,6% от общего объема), Монголию ($5,5 млн, или 10,4%), Украину ($4,5 млн, или 8,5%), Китай ($3,7 млн, или 6,9%) и Белоруссию ($3,5 млн, или 6,6%). При этом наиболее перспективным направлением для расширения экспорта российского мороженого в Минсельхозе называют азиатские рынки.

Наибольшей популярностью в странах-импортерах пользуется классический пломбир. Основной объем спроса приходится на самые жаркие месяцы - в период с апреля по август.

"Учитывая динамику экспорта мороженого, которая характеризуется устойчивым ростом поставок (среднегодовой прирост в 2015-2019 годах - на 14%), в краткосрочной перспективе Минсельхоз прогнозирует дальнейшее увеличение показателя - в среднем на 5-10% в год", - отмечается в сообщении.

Росту экспорта, по мнению Минсельхоза, будут способствовать меры поддержки отечественных производителей молочной продукции в рамках федерального проекта "Экспорт продукции АПК". Так, по программе льготного кредитования компании могут получать краткосрочные кредиты сроком до года на покупку сырья для производства, в том числе мороженого, а также инвестиционные кредиты на строительство, реконструкцию и модернизацию предприятий на срок от двух до 15 лет. Кроме того, с 2020 года государство предлагает компаниям возместить часть затрат на сертификацию экспортируемой продукции.