ВЭБ.РФ предоставил банкам поручительства на 216,6 млрд руб. для кредитов под 2%

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Госкорпорация ВЭБ.РФ предоставила российским банкам поручительства на 216,6 млрд рублей в рамках программы кредитования под 2% для поддержания занятости населения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВЭБ.

"Всего ВЭБ.РФ в рамках новой государственной программы по поддержке занятости населения к настоящему моменту предоставил в пользу коммерческих банков поручительства общим объемом 216,6 млрд рублей", - отмечается в сообщении.

В ВЭБ напомнили, что программа охватила 14 банков, большинство из них - региональные. В ближайшее время госкорпорация также планирует заключить договоры с новыми участниками, в том числе с шестью региональными банками.

Поручительства ВЭБа предоставляются коммерческим банкам в обеспечение кредитов под 2% на зарплату для компаний малого и среднего бизнеса, а также крупного бизнеса. Поручительство покрывает 85% от суммы кредита с учетом капитализированных процентов.

В начале этой недели глава Минэкономразвития Максим Решетников заявлял, что российские банки одобрили кредиты на 37 млрд рублей под 2% на поддержку занятости бизнесу из пострадавших от коронавируса отраслей. Также теперь программа доступна и для социально ориентированных некоммерческих организаций.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил запустить специальную программу поддержки занятости для предприятий из пострадавших отраслей и социально ориентированных некоммерческих организаций. Кредит будет выдаваться в размере одного минимального размера оплаты труда (МРОТ) на каждого работника за шесть месяцев. Ставка составит 2%, остальное субсидирует государство. Если предприятие сохранит 90% нынешних рабочих мест, то кредит и проценты будут списаны, если будет сохранено 80% рабочих мест, то будет списана половина.